Maifredi torna a parlare di Motta: 'A Cagliari non mi è parsa un'impresa'

AFP via Getty Images

Gigi Maifredi, a Tutto Cagliari, parla così del momento della Juventus."È nell’ordine delle cose il fatto che la Juve potesse battere il Cagliari. Non è che i bianconeri abbiano compiuto un’impresa, né tantomeno questo risultato deve essere accolto come una disfatta dai rossoblù. Purtroppo i valori sono questi: la Juventus naturalmente è superiore e, dopo essere stata eliminata in Champions League, aveva grande voglia di riscatto. Non attribuirei colpe eccessive alla formazione sarda: non sono queste le partite che il Cagliari deve vincere, e ci mancherebbe altro".

"Io devo dire che quest’anno sono rimasto sorpreso dal Bologna. Sinceramente pensavo che dopo l’addio a Thiago Motta potesse andare incontro a un’annata travagliata, invece Italiano sta ben guidando la squadra e le sta dando un’impronta di gioco chiara e riconoscibile. Orsolini e compagni vanno sempre presi con le molle, anche se, nell’ottica della sfida col Cagliari, sarà importante capire come usciranno dalla gara di domani contro il Milan: in caso di successo il morale del Bologna schizzerà alle stelle, mentre se le cose andassero male la delusione potrebbe ripercuotersi sulla prestazione".- "Molto dipenderà da come le squadre coinvolte nella bagarre retrocessione arriveranno a metà-fine marzo. Sarà infatti determinante, per tutti, la condizione fisica. Ora come ora è difficile fare pronostici. Di certo il Venezia mi pare fortemente indiziato a scivolare in cadetteria, ma tutte le altre sono in piena lotta. In effetti escluderei il Como, che ultimamente ha trovato due o tre giocatori davvero importanti e in grado di fare la differenza. E, tutto sommato, credo che lo stesso Cagliari si trovi in una posizione di vantaggio… Non solo per il valore della rosa, ma anche perché dietro di sé ha la spinta di un’intera regione".