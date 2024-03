L'ex Juventus Gigiha parlato ai microfoni di TVPlay. Analizzando la situazione attuale della Vecchia Signora e soprattutto l'operato di Massimiliano Allegri, con uno sguardo al futuro ed al calciomercato. Le sue parole:"Accontentarsi di essere nei primi 4 non è da Juventus, essere così distante dall’Inter significa aver fatto una stagione mediocre. Secondo me alla Juventus servirebbero più Ferguson e Calafiori piuttosto che Koopmeiners, visto che ha problemi in difesa ed a centrocampo".