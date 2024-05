Le parole di Luigia Tmw Radio:"Io sono più realista del re, dobbiamo aspettare la fine del campionato. Se Allegri si presenterà con un posto in Champions e la Coppa Italia, sfido chiunque a dirgli grazie ma vai via. Quali sono le squadre in Italia, tolta l’Inter, che giocano bene? E’ un campionato tattico il nostro. L’Inter è stata costruita negli anni, ma è stata eliminata agli ottavi di Champions. Allegri credo sia uno dei più vincenti in Italia, un minimo di rispetto gli va dato. Va gratificato se alla fine porta qualcosa a casa. Gap con l’Inter? Molto poco. Con due rinforzi importanti possono essere in lotta con l’Inter".