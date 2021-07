Maifredi, a Sport1, ha parlato di Ronaldo e Messi: "La vittoria dell’Italia ha dato l’esempio a tutto il mondo di quanto sia importante la coesione e l’unione del gruppo. Nel calcio di oggi si parla troppo di schemi e tattiche, togliendo la fantasia a questo magnifico sport. Per me Messi è un fuoriclasse, mentre Ronaldo è il massimo della normalità. CR7 non ha la fantasia e la creatività dell’argentino".