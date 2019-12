Gigi Maifredi, ex allenatore della Juve, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del momento vissuto dai bianconeri di Maurizio Sarri: "Nella Juventus non si è incrinato nulla. Semplicemente i bianconeri hanno perso contro una squadra che gioca in maniera magnifica, la Lazio. Può succedere di incontrare una squadra superiore a te nella singola partita, bisogna accettarlo e andare avanti".