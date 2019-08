Gigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, parla a Radio Sportiva del campionato che sta per iniziare: "Juve favorita ma non con distacco. A fianco c'è soprattutto l'Inter. Dopo tanta attesa hanno fatto una campagna intelligente. Hanno preso un grande allenatore, possono dare fastidio alla Juve. Il Napoli lo vedremo stasera, in estate sono sempre una grande squadra poi si lasciano un po' andare. Vediamo se sarà possibile quanto è stato proposto in estate".



MERCATO JUVE - "Vendere è importante ma non credo che la Juve non abbia completato il pensiero offensivo cioè acquistare il numero 9. Loro vogliono a tutti i costi Icardi. Sarebbe la ciliegina sulla torta. E' il calciatore ideale per Ronaldo, qui avrebbe bisogno di un terminale alto che possa inserirsi negli spazi. Se non dovesse riuscire in questa operazione credo che sia buono cercare di far fare a Dybala l'attaccante. Nell'ultimo anno non ha dimostrato grande personalità. E' arrivato un fuoriclasse ma se sei campione devi dimostrarlo anche con i grandi calciatori".



FORMAZIONE - "Ad occhio non so se sia rinforzata rispetto alla partita di stasera. Danilo è stato preso per rimpiazzare Cancelo ma credo che dovrà dimostrare di essere più forte di Cancelo che dietro aveva qualche mancanza ma in attacco non era mai banale. Rabiot è un portatore di palla, non è uno che va ad attaccare l'avversario. Non schierare Matuidi è penalizzante a meno che Sarri non abbia in mente qualcosa di diverso. Aspettiamo di vedere la partita per vedere se ci sono idee nuove".



HIGUAIN - "Se non arriverà quel grande giocatore in avanti lui resterà. Stasera verrà provato Dybala in quel ruolo che faceva a Palermo. Se gli dai la palla sa fare cose incredibili. Dybala è un grande calciatore che si è perso nell'ultimo anno".



PARMA - "Vivrà sull'entusiasmo di una salvezza guadagnata sul campo. Non sono più una neopromossa. Non lotteranno per posti importanti ma per loro salvarsi sarà come vincere il campionato. Brescia? Se pensano che Balotelli possa risolvere tutto si sbagliano. Per la prima volta in carriera gioca per una squadra che deve salvarsi, speriamo che giocare nella squadra della sua città gli permetta di fare quello che non ha fatto per altre squadre".