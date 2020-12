L'ex allenatore della Juventus, Gigi Maifredi, è intervenuto dalle colonne del QS per parlare del momento dei bianconeri e dare un consiglio in chiave mercato: "Anni fa c'era una fame diversa e uno dei pochi ad essere rimasto cannibale è Cristiano Ronaldo. Credo che Pirlo sia preparato anche se la pratica sul campo è diversa dalla teoria. Soprattutto visto che allena una squadra che non mi convince per spirito: sembra che giochino per conto loro. Allegri aveva creato un gruppo granitico che accettava le scelte perché arrivavano i risultati. La manna dal cielo sarebbe il Papu Gomez, che lascerà Bergamo. L'uomo giusto per rivitalizzare l'attacco".