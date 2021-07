L'ex allenatore della Juventus Gigi Maifredi ha analizzato la prossima stagione dei bianconeri in collegamento con Radio BiancoNera, in riferimento anche al mercato che sta conducendo la società juventina: "La corsa scudetto sarà tra Juventus, Inter e Atalanta. Ronaldo e Dybala possono e devono giocare insieme. Non so se Locatelli valga certe cifre, però è un buon giocatore. Ruolo? Può fare sia il regista sia la mezzala".

Locatelli rimane la scelta numero uno della Juve per il centrocampo, con lo stesso giocatore che ha manifestato l'assoluta preferenza per la destinazione bianconera.