Maifredi consiglia la Juventus: 'Ripartirei da Douglas Luiz, una delusione inspiegabile'

L'intervista a Maifredi

"Il Dall’Ara. Soprattutto la forza di quello stadio, che quest’anno sta portando in alto l’entusiasmo della squadra,. Il pubblico di Bologna, naturalmente assieme a una squadra che vale e piacevolissima da vedere. È la classica gara che dev’essere vinta dalla gente", così Gigiex allenatore dei rossoblù e della Juventus, parla dello scontro diretto che ci sarà tra pochi giorni."La Juve non può darti un’idea. Perché è stata creata da un altro e adesso c’è una seconda persona che cerca di sistemare le cose. È un’incompiuta. Un ”Frankenstein”, per dirla col sorriso. Chiaro che Tudor ha prima di tutto cercato di appianare un po’ di cose: Motta aveva lasciato tensioni sparse, mi pare…".

"Non so se sarebbe stato il caso di esonerarlo prima: non mi permetto. La macchina si giudica se la guidi, non se stai sul sedile posteriore. Quindi non posso giudicare una cosa così delicata. Bisognava essere alla guida per capire e sentire il motore ma se facessi un discorso da bar,beh, direi di sì,magari andava fatto prima"."Prima della stagione avrei detto Koopmeiners. Mi coinvolgeva da impazzire. Viveva di una luce splendente che non capisco come possa essere diventata un lumicino. Non è possibile. Sa invece chi è stata una delusione? Inspiegabile,però: Douglas Luiz. Giocatore strepitoso.Poi c’è chi dice che non ha i ritmi del nostro calcio. Se oggi tornassi in panchina ripartirei da Douglas Luiz, e non ho capito perché non abbia reso,forse i continui cambi, anche di ruolo, non so"."Se avessi avuto la stessa fame e la identica voglia di spaccare il mondo di quando ero all’Ospitaletto o a Bologna, beh, avremmo aperto un ciclo.Invece arrivai lì come uno che si sentiva seduto alla destra del Padre...".