Maifredi: 'Condivido l'esonero di Motta e la scelta Tudor. Motta pensava che la Juve fosse come il Bologna'

Parla Maifredi

Gigi Maifredi è stato intervistato da Il Secolo XIX. Le sue parole sulla Juventus e l'addio di Thiago Motta:– "Sarà drammatica per una squadra, attraente per l’altra. La differenza è nello stato d’animo. Il Genoa con Vieira si è ripreso bene e farà una partita di immagine. La Juventus ha l’obbligo morale di tentare di entrare nelle prime quattro perché tutti gli altri impegni sono stati bruciati. L’unica possibilità di salvare qualcosa è entrare in Champions".

"Sì, perché hanno preso un allenatore che conosce il posto di lavoro. Non fa una grinza. Se avessero preso un altro, si sarebbe dovuto adattare. Per Tudor, la Juve è casa sua"."È venuto alla Juve pensando di fare copia e incolla del Bologna, ma quella è stata un’avventura abbastanza clamorosa. Lui è stato bravo, ma c’è stata anche un po’ di casualità: ha trovato Zirkzee che ha fatto il fenomeno, Calafiori e Ferguson che sono esplosi tutti insieme".