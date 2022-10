, a TMW Radio, ha parlato così di Allegri: "La Juventus è in crisi da inizio anno ed è inutile nasconderlo. La Juve deve tornare squadra perché è da qualche anno che non lo è più. Questo avrebbe dovuto fare ragionare la dirigenza che è andata a riprendere uno che ha mandato via. Lo sbaglio enorme è stato riprendere Allegri. Bonucci? Bonucci non è più un giocatore da Juventus, non può fare più il titolare. Loro stanno annusando che la società non ha più fiducia nell'allenatore e questo non fa bene. Allegri dovrebbe portare i giocatori a cena e chiarire".