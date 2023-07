Nell’intervista rilasciata ai microfoni di Brescia Oggi, l’ex allenatore della Juve, Gigi Maifredi, ha parlato anche di quelli che hanno fatto la storia della Vecchia Signora, soffermandosi in particolar modo su Giampiero Boniperti.‘Gianni Agnelli, che non era intelligente ma molto di più, si era attorniato di persone che sapevano di calcio: Boniperti, ad esempio, un altro grande pezzo di storia della Juventus. Rimpianti? Sono orgoglioso di far parte di questa grande storia lunga un secolo’.