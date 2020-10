Non le ha mandate a dire l'ex allenatore bianconero (non molto fortunato) Gigi Maifredi sulle frequenze di Radio Punto Nuovo: "Io ho sbagliato a non accettare alla Juve i tre anni che mi avevano proposto, ero troppo sicuro di me stesso. Pensavo mi dessero un campionato di transizione, quello che sta vivendo Andrea Pirlo. Pirlo è stato un po' adottato dalla società e dall'Italia intera per quello che ha dato alla Nazionale. Tutti aspettavano il mio errore: quello che è arrivato in Supercoppa contro il Napoli. Fino alla 20^ giornata campionato ero primo o secondo con la mia Juve. Andrea ha preso in mano una squadra che vince da nove stagioni, ha Ronaldo, ha una squadra consolidata. Doveva dare qualcosa in più e non l'ha data: ho visto l'impegno a verticalizzare, ma non c'è stata questa capacità. Quando sento Pirlo dire 'Noi siamo giovani' non mi trova concorde: solo Chiesa e Kulusevski sono nuovi in Champions, ma sono giocatori già esperti. Ma la Juve passa il turno anche facendo giocare la Primavera, per quello che è il livello delle altre formazioni del girone."