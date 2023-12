Gigi, ex allenatore della Juventus nella stagione 1990-91 con scarso successo, ha parlato a Tv Play esprimendo le sue dure critiche: "La Juve si sta comportando bene, ma come una provinciale. Dopo anni i tifosi della Juve non vedono più una squadra dominare, però vincere forse li soddisfa… Il timbro della Juve però deve essere diverso, perché non puoi giocare con difesa e ripartenza. Quando si vince tutte le cose si cancellano. Tuttavia ribadisco: se vai a mangiare a palazzo, non puoi andare con un vestito scialbo. Quando sei alla Juve non sei in periferia".- "Non so perché sia stato preso dalla Roma. È scarso come allenatore, ma il numero uno come comunicatore perché è riuscito a far dare importanza alla vittoria della Conference League, una coppa che vincono quelli che arrivano settimi, ottavi e noni in campionato. Mourinho è un problema per il calcio italiano al pari di Allegri fin quando noi guarderemo solo le cose esteriori e non andremo a fondo. Esaltare il concetto di ‘corto-muso’ non fa bene al movimento".