Riguardo alla gestione disu, Maifredi ha parlato così a TMW Radio: "Io dico che avere Ronaldo è come partire da 1-0: se lo cambi non so se porti vantaggio o no. La squadra non può adattarsi ma vanno tenute in considerazione le sue caratteristiche. Non può esser ligio al modulo e la squadra deve capirlo. Spero che CR7 abbia tanto da dare e che sia rimasto convinto perché averlo al meglio è molto importante. Credo sia un valore aggiunto, non gli devi chiedere compiti tattici: è andare contro qualcosa che è nella sua testa. Del resto è uno dei più forti per vena realizzativa e intuizioni. Cambiarlo a fine carriera non è possibile, non ha più tempo di adattarsi ad un gioco diverso. Se dentro la squadra c'è qualcuno che dopo aver conquistato gli Europei pensa di aver qualcosa in più si sbaglia".