Quella di ieri è stata una giornata cruciale per la Juventus, che ha potuto annunciare ufficialmente il rinnovo di contratto di Adrien Rabiot e si appresta a definire nelle prossime ore anche l'arrivo di Weah. Ma ci sono anche diverse situazioni da tenere sotto osservazione, con i nomi di Vlahovic e Chiesa che saranno destinati a far discutere molto in questa sessione di mercato. Ad analizzare questi e molti altri temi è stato l'ex allenatore della Juve Luigi, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in, ma confermare Rabiot che, nell'ultimo anno ha dato l'impressione di aver smaltito totalmente le scorie del passato è più che giusto. Questo però non basta, il centrocampo va rifatto in maniera logica e'.'Quando passi da un infortunio importante hai sempre delle difficoltà e lo ha dimostrato anche Rabiot. Io credo che Pogba abbia tutta la voglia di rimettersi in mostra e di ripagare la fiducia che gli è stata concessa.'.. Molti fattori hanno fatto si che i risultati siano venuti meno, Allegri è stato riconfermato, molti giocatori verranno riconfermati e vediamo se sarà l'inizio di una nuova era o, invece, l'inizio di un declino. Spero di no perchè. La Juve deve tornare ad essere temibile per tutti'.. Non ha molta colpevolezza per tutto quello che è accaduto, ora però bisogna fare la resa dei conti e capire chi verrà riconfermato per vedere come andare avanti'.'Ha talmente tanti giocatori forti che è impossibile pensare il contrario. Ci sono giocatori come Chiesa, Vlahovic, Rabiot, la Juve, indipendetemente dagli acquisti che farà., si volta pagina.'.'Se dovesse andare via Vlahovic e arrivasse Lukaku. Quello che abbiamo visto nel primo ciclo all'Inter e in questa parte finale, ha dimostrato di saper essere all'altezza. Sarà difficile fargli amare la maglia della Juve visti i suoi tracsorsi in nerazzurro, ma ce ne sono di storie di gente che strappava la maglia e dopo il primo gol baciava lo stemma. Il calcio è uno sport particolare'.Se lui ha la voglia di lottare e tornare quello di un tempo, allora deve mettersi in gioco alla Juve. E' un giocatore di una qualità incredibile e'.'Potrebbe essere la risposta più logica. La Conference è qualcosa di riduttivo ma è una comeptizione europea e hai delle possibilità di vincerla. Se pensi a, allora assume valore. Se poi non la vinci non serve farne un dramma'.