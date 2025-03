Maifredi a Libero: 'Thiago Motta si è creduto Dio. La Juventus pensa a Guardiola'

AFP via Getty Images

Le parole di Maifredi su Thiago Motta

Intervistato da Libero,ha detto la sua sul momento dellae sulla scelta di esonerareper affidarsi a: "Come me Thiago Motta è arrivato a Torino credendo di essere Dio in terra e ha sbattuto la faccia contro lo spogliatoio. Il suo errore è stato pensare che alla Juve potesse allenare come a Bologna. Giuntoli non l'ha aiutato, come non aveva aiutato Allegri…".E sul nuovo tecnico, che si è presentato poco fa in conferenza stampa : "Tudor lo vedo come un traghettatore, sono certo che la Juventus abbia in mente un colpo grosso. Penso di non sbagliare a dire: ha un contratto con il Manchester City, ma vuole venire ad allenare in Italia. Pep finirà a Torino, sarebbe come Hamilton in Ferrari".

Gigi Maifredi aveva già espresso il suo pensiero su Thiago Motta in un'intervista di ieri ai microfoni de Il Secolo XIX: "È venuto alla Juve pensando di fare copia e incolla del Bologna, ma quella è stata un’avventura abbastanza clamorosa. Lui è stato bravo, ma c’è stata anche un po’ di casualità: ha trovato Zirkzee che ha fatto il fenomeno, Calafiori e Ferguson che sono esplosi tutti insieme. Tudor? Hanno preso un allenatore che conosce il posto di lavoro. Non fa una grinza. Se avessero preso un altro, si sarebbe dovuto adattare. Per Tudor, la Juve è casa sua".