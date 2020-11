Archiviata la sentenza d'appello, si guarda già alla prossima tappa. Così a Radio Punto Nuovo l'avvocato Angelo Maietta, membro della I Sezione del Collegio di Garanzia del Coni, ultimo grado di giustizia sportiva chiamato a giudicare i ricorsi del Napoli sulla famigerata partita con la Juventus: "Laddove il Collegio di Garanzia si riunisse entro due settimane, credo che per il periodo natalizio si deciderà tutto. Per definizione i tempi della giustizia sportiva sono rapidissimi, perché debbono garantire il rispetto dello svolgimento dei campionati. Il Collegio non esprimerà un giudizio sulla prova, ma solo sulla eventuale non corretta procedura di ammissione o meno di essa ed eventualmente rimetterà gli atti ad altra sezione della Corte di Appello Federale al fine di valutare quella prova. Ci può essere inammissibilità del ricorso. Laddove invece il ricorso sia ammissibile, il ricorso può essere respinto, oppure il Collegio rinvierà alla Corte d’Appello specificando che si dovrà deliberare in altra composizione oppure, potrà accogliere il ricorso ed annullare totalmente o parzialmente la sentenza."

PRECISAZIONE - "Non c'è automatismo tra 3-0 a tavolino e punto di penalizzazione: se si ritiene che venga violata una norma dell'ordinamento sportivo, ma ci sono circostanze attenuanti potrebbero ammorbidire la sentenza poiché gli organi di giustizia sportiva hanno possibilità di graduare le sanzioni all'interno di uno spazio di minore o maggiore afflittività".





QUESTE INVECE LE PAROLE DELL'AVVOCATO DEL CLUB PARTENOPEO MATTIA GRASSANI