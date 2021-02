Una volta tornato in Italia per giocare nei dilettanti, Maicon è stato intervistato dai canali ufficiali dell'Inter in vista del derby di San Siro in programma domenica pomeriggio. Ecco cos'ha raccontato il terzino brasiliano: "Materazzi non dormiva proprio, per lui era una sfida grandiosa. Tutti i giocatori avevano questa partita in testa però. Quando facevano i calendari, tutti guardavamo subito quando fosse il derby. Ognuno quando esce il girone di andata guarda quand’è la sfida contro il Milan e si prepara fin da subito. La partita di domenica sarà bellissima e importante. Chi vince questa partita andrà verso lo Scudetto."