L'ex terzino dell'Inter, Maicon, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport, commentando anche alcuni degli aspetti più interessanti del Derby d'Italia previsto per stasera: "Juve male? Non come si dice. È vero, a Lione non ha fatto bene, ma in Champions l’approccio è diverso e tra l’altro non credo che Sarri sarà poi eliminato dal Lione. In Italia la Lazio sta facendo un grande campionato, ma ritengo i bianconeri ancora oggi i più forti. E quando giocano a Torino, poi, è difficile uscire con tre punti da lì".



POLEMICHE ARBITRALI - "Non ho mai pensato che gli arbitri sbagliassero di proposito, non ho mai giustificato in vita mia una sconfitta con un errore arbitrale, non ho mai trovato giusto farlo".



DYBALA O LAUTARO - "Lo juventino è grandissimo, ma dico Lautaro: quando fai prestazioni come le sue, normale aver dietro le grandi d’Europa. A me successe lo stesso col Real Madrid..."



RONALDO - "Ronaldo il fenomeno...è lui il giocatore più forte con cui abbia mai giocato. Ah, CR7? Per me Messi è il numero uno, più di Cristiano".