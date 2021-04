L’ex terzino dell’Inter Maicon Douglas ha parlato al portale Il Veronese, tornando sul suo passato in nerazzurro e sull’attuale campionato: “Per l’esperienza che ho da giocatore direi che il campionato è finito, che è già in casa dell’Inter, ma ci sono squadre fortissime e tutto può succedere. Mai dire mai. E’ chiaro che l’Inter dovesse uscire indenne anche dalla gara con il Napoli avrebbe chiuso i conti”.



IL GOL PIÙ BELLO - “Tutti dicono quello alla Juve nel 2010, anche per la difficoltà. Anche quello contro il Milan da fuori è un grandissimo gol. La gara più bella? Tralasciando la finale di Madrid, ci sono tante partite che mi hanno colpito in maglia Inter. Una che magari nessuno ricorda è stata il 3-2 sempre contro il Bayern. Tutti dicevano che saremmo usciti perché avevamo perso l’andata. Era difficilissimo ribaltare, anche perché loro sono arrivati fino al 2-1. Un risultato importantissimo, poi è andata male ma quella gara mi ha rimasta dentro”.