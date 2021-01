Dal Triplete con l’Inter alla Roma, anni passati lontano dall’Italia e per Maicon, adesso, è giunto il momento del ritorno. Il terzino brasiliano è appena sbarcato nel nostro Paese per giocare al Sona, club di Serie D dove milita anche suo figlio, e ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche di Gigi Buffon: "Anche in Brasile ero in quarta serie fino a pochi mesi fa, non devo dimostrare niente a nessuno, Ibra e Buffon fanno vedere che l’età non importa se si sta bene. Dimostrano di essere campioni".