"Io Andrea Pirlo lo conosco bene, e non l'ho mai visto infuriato come stasera". Immaginiamo che i telespettatori di Sky Calcio Show, sentendo le parole di Fabio Caressa durante l'intervista post-partita al tecnico della Juve, ieri abbiano provato a guardare con maggiore attenzione lo schermo, ma niente: solita espressione impassibile per l'ex numero 21 davanti al microfono. Il giornalista è stato subito preso di mira su Twitter (nella nostra gallery trovate i migliori post sul tema), ma chissà che non avesse ragione; magari lui che "lo conosce bene" ha notato qualche dettaglio facciale che a noi comuni mortali purtroppo è sfuggito…