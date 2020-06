6









Chi l'ha visto allenarsi giura che Cristiano Ronaldo non è mai stato così motivato. E pensare che il portoghese è un giocatore che dà sempre il 200% in ogni occasione. Tra mille incertezze perché si tornerà a giocare 95 giorni dopo l'ultima volta, la Juventus ha la sua certezza. CR7 è concentratissimo per sbarazzarsi del Milan e puntare la finale del 17 (contro una tra Inter e Napoli), dopo il gol in extremis nella gara d'andata contro i rossoneri vuole trascinare la squadra alla vittoria della Coppa Italia. Rappresenterebbe una spinta in più per la squadra in vista della ripresa del campionato e un altro record per il portoghese: un nuovo trofeo in bacheca, mai vinto finora perché l'anno scorso i bianconeri erano usciti ai quarti contro l'Atalanta. "Mai visto così affamato" hanno detto i compagni, come riporta Tuttosport. Nella testa di Cristiano si inseguono obiettivi e primati, col nuovo calendario c'è una netta divisione tra Coppa Italia, campionato e Champions e Ronaldo non vuole lasciare nulla agli altri. Punta al suo primo Triplete per rispondere a quelli di Leo Messi. La sfida nella sfida, anche a distanza.



IL LOCKDOWN - La quarantena l'ha fatta a modo suo, in Portogallo, dove nonostante i tanti problemi non si è fermato un attimo: allenamenti su allenamenti nella sua villa di Madeira, addirittura il presidente del Nacional gli ha aperto lo stadio per lavorare insieme a un portiere delle giovanili (in Portogallo si poteva, c'erano meno restrizioni rispetto all'Italia). E quando è tornato a Torino era tra i più in forma della squadra. Qualcuno ci avrebbe messo la mano sul fuoco.



LA VOGLIA - Non poter giocare nemmeno una partita in questi tre mesi, lo ha aiutato anche a far riposare il suo fisico per il rush finale. La Juventus è abituata a giocare una partita ogni tre giorni perché sempre impegnata in Champions, e Cristiano gioca sempre e comunque senza saltare quasi mai una partita. Questo stop gli fatto rilassare i muscoli e si è riposato dal punto di vista mentale godendosi la sua famiglia. Ora però è tempo di scendere in campo, Ronaldo ha voglia di recuperare tutto il tempo perso e vuole tornare a segnare. E in sottofondo, già si sente il suo "Siiiiuuuu".



Sfoglia la gallery per vedere come arriva Cristiano Ronaldo alla partita di stasera