Una macchina da record, un macchina da gol. Cristiano Ronaldo in carriera ha segnato oltre 700 gol, conditi da 56 triplette. Numeri clamorosi che fanno tremare le gambe a tutti gli avversari, soprattutto perché di solito CR7 quello che vuole se lo prende, specialmente sul campo. E indovinate a chi non ha mai segnato Ronaldo? Alla Roma, l'unica della nostra Serie A (oltre al Chievo, ora in B) mai punita con la maglia della Juve. Ecco perché domani sera avrà senza dubbio un motivo in più per andare in gol. Senza dimenticare che all'Olimpico CR7 deve riscattare alcuni risultati negativi, su tutti la Champions League persa nel 2009.