Sì, perché oltre alle sentenze, oltre ai tormenti extra-campo che hanno condizionato il percorso bianconero e alle prestazioni poco convincenti sul terreno di gioco, c'è altro. La Juve è quasi sempre stata virtuale, mai capace di essere completamente a disposizione di Max Allegri e mai ha avuto una continuità. Lo si è visto dalle formazioni, dalle rotazioni continue, frutto di scelte dell'allenatore ma anche di stop costanti. E spesso dei big. Dal rientro slittato sempre un po' più in là di Chiesa all'infortunio di Pogba che l'ha tenuto fuori per tutta la stagione, passando per i primi mesi di Angel Di Maria e per gli strascichi della pubalgia di Vlahovic. Ma non solo... Insomma, ai problemi bianconeri quest'anno un po' in ogni ambito, si è aggiunto anche il nodo infortuni, sempre più presente e debilitante, tra sfortuna e probabilmente anche un metodo di lavoro che non ha pagato come sperato.