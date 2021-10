"Il Var sotto accusa, l'ira di Napoli e Inter", "Un altro weekend di caos si chiude tra sanzioni e polemiche". La prima pagina del Corriere dello Sport apre con le polemiche arbitrali dell'ultimo weekend. Tra glia altri episodi, chiaramente c'è anche quello che ha segnato Inter-Juventus. In prima pagina, infatti, il fermo immagine del contatto tra Alex Sandro e Dumfries. Inoltre, l'Inter prepara la controffensiva: "De Laurentiis chiama i vertici per protestare. I nerazzurri preparano un dossier dei torti subiti"Con la prima pagina di Tuttosport di torna al campo: "Mai più senza!". Il riferimento è a Dybala e Chiesa: "Decisivi per portare la Juve al pareggio contro l'Inter. Ora i tifosi bianconeri vogliono vederli sempre titolari dal primo minuto". Non scompaiono del tutto, però, le polemiche arbitrali: "Rocchi, l'Inter è furiosa".