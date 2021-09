La stagione della meravigliosa rimonta, di uno degli scudetti più belli ed emozionanti, si era aperta con una Juve in crisi, nella parte destra della classifica per 10 giornate, prima del riscatto e della vittoria finale. Ma oggi a Max Allegri, che allora c'era ed ora è tornato, va anche peggio: quella attuale,Un dato forte e significativo che mostra la crisi della Juventus in questo avvio di campionato. Potrà riprendersi, potrà risalire, perché le prestazioni raccontano una squadra in crescita per buona parte delle gare ma mai continua e attenta per tutti i 90'. E ora è effettivamente in zona retrocessione:Sorpassata dal Verona, che ha vinto contro la Roma, resta davanti solo a Cagliari e Salernitana. La vetta oggi è a 8 punti di distanza (10 se il Napoli vincerà domani sera), ma questa Juve non sa vincere.