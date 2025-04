Getty Images

'Mai alla Juventus': il retroscena su Osimhen e De Laurentiis

27 minuti fa



Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato dichiarazioni che potrebbero influenzare in modo significativo il prossimo calciomercato, in particolare per quanto riguarda la Juventus. Al centro della questione c’è Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli, che sembrava essere uno dei principali obiettivi di Cristiano Giuntoli per rinforzare l’attacco bianconero. Tuttavia, secondo De Maggio, le possibilità che l’operazione si concretizzi sono praticamente nulle.



«Giuntoli vuole Osimhen ed è arrivato l’imperativo di De Laurentiis che ha detto ‘alla Juve mai!’», ha svelato il giornalista. Una chiusura netta da parte del presidente del Napoli che avrebbe infastidito la dirigenza juventina, tanto da spingerla a virare su un altro profilo: Rasmus Hojlund, attaccante attualmente al Manchester United e vecchio pallino del Napoli.