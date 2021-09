Udinese-Juventus 2-2Juventus-Empoli 0-1Napoli-Juventus 2-1Juventus-Milan 1-1In mezzo, la vittoria per 3-0 a Malmö nella prima di Champions che però non può bastare da sola a compensare un inizio di campionato davvero in salita per la Juve di Allegri, che ora si ritrova addirittura al terzultimo posto in coabitazione col Cagliari e davanti solo alla Salernitana. Siamo solo alla 4^ giornata, è vero, ma per una squadra che ambisce a tornare al vertice questa è una pessima situazione.