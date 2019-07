Marino Magrin, due stagioni in bianconero dal 1987 al 1989 (44 presenze e 7 gol), ​è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare i movimenti di mercato della Juventus. Il nome caldo ​è, ovviamente, quello di Adrien Rabiot, sul quale l'ex centrocampista non ha dubbi: "Con Rabiot la Juve ha fatto un grande acquisto. Se dovesse andar via Matuidi ne sarei dispiaciuto, ma qualcuno dovrà andar via. Troppi "doppioni"? Nel calcio non esistono, basta saper giocare".