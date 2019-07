Il futuro di Magnani è tutto da capire. Il difensore del Sassuolo può lasciare in questa finestra di mercato i neroverdi. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrale - approdato in bianconero dal Perugia soltanto un anno fa - è stato poi salutato in direzione Reggio Emilia per un corrispettivo di 5 milioni di euro. Resta chiaramente in orbita, Magnani. Anche per questo le parti si parleranno prima di decidere il futuro del ragazzo, che resta il primo e l'unico a partorire la propria scelta per il futuro. Per la Rosea, ecco otto offerte per il difensore. E la Serie A chiama, così come chiamano i grandi livelli.