Il difensore dell’Hellas Verona Magnani ha rilasciato un’intervista a L’Arena, in vista della sfida di campionato contro la Juventus: “La partita contro la Juve? Prepareremo la gara come al solito, perché se non hai stimoli contro la Juve e CR7… Cristiano Ronaldo l’avversario più forte? Farei un torto ad altri come Dybala, Lukaku o Douglas Costa, che mi ha impressionato. Il mio modello? L’eleganza di Ramos ed il tackle di Nesta, ma ho sempre preso ispirazione un po’ da tutti”.