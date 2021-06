"Per lui ho un debole. Giocargli vicino è facile: è un centrocampista moderno, totale, può piazzarsi davanti alla difesa o giostrare da mezz’ala. Per me può giocare in ogni squadra europea di alto livello, Barcellona e Manchester City comprese. Ha una facilità di gestione del pallone che è sorprendente. Del resto parliamo di un calciatore di 23 anni che ha già 100 e più partite in A". Così il capitano del Sassuolo, Francesco Magnanelli, ha parlato di Manuel Locatelli al settimanale SportWeek.