Come racconta Tuttosport, non sarà affatto una settimana normale per Francesco: primatista di presenze nella storia del Sassuolo (17 anni e 520 gare complessive), protagonista della cavalcata che dalla C2 ha portato il club emiliano stabilmente in Serie A, è talmente iconico nella breve storia neroverde al punto che, dopo il suo addio al calcio giocato, la società ha ritirato la maglia numero 4 (quello che ha sempre indossato) in segno di riconoscenza.