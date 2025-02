Magnanelli dopo Juventus-Milan Primavera: 'Momento difficile per i risultati, ma non per le prestazioni. Confido nei ragazzi'

Le parole di Francesco Magnanelli dopo la pesante sconfitta della Juventus Primavera contro i parietà del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.LA PARTITA - "Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, abbiamo fatto uno dei migliori primi tempi della stagione, meritavamo di chiuderlo in vantaggio, ma purtroppo non abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto e a questo livello si paga. Alla prima occasione abbiamo preso gol, potevamo fare meglio. Più equilibrio nel secondo tempo. Siamo stati un po' disordinati per andare alla caccia del pari e abbiamo preso il secondo e il terzo gol. Il risultato è pesante, secondo me non meritavamo la sconfitta, ma ci serve per riflettere e per capire dove sbagliamo. Si gioca contro giocatori forti che alla prima occasione ti fanno gol".

MERCATO - "Le scelte vengono condivise con i ragazzi e con la società. L'esigenza mia era quella di accorciare la rosa e l'abbiamo fatto. Per dare spazio ai più giovani e per farli crescere. Abbiamo perso giocatori importanti per fare crescere i più giovani, ma erano scelte condivise. Momento non facile, non a livello di prestazioni, ma di risultati".YOUTH LEAGUE - "Bisognerà fare una partita importante contro una squadra che conosciamo poco, in una trasferta logisticamente complicata. Ci sono diverse insidie ma confido nella voglia dei ragazzi di fare bene su questo palcoscenico. Ora dobbiamo recuperare energie il più velocemente possibile per affrontare questa sfida".