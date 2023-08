C’è anche una bandiera deltra le novità della nuovadi Massimiliano. Non Domenico Berardi, da tempo obiettivo di Cristiano Giuntoli, bensì Francesco. Max, dopo il congedo estivo di Paolo Bianco (altro ex neroverde, ora tecnico del Modena in Serie B), ha voluto nel suo staff il centrocampista con cui ha condiviso il primo successo in panchina: il campionato di Serie C 2007-08 con gli emiliani. Di quel Sassuolo, Allegri era l’allenatore e Magnanelli una guida in campo. Il feeling è rimasto intatto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.