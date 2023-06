Francescoentrerà a far parte dello staff di Massimiliano Allegri. La conferma arriva da Giovanni, amministratore delegato del Sassuolo, che ha parlato a Rai GR Parlamento. Le sue parole:"Mi dispiace molto per il nostro capitano storico, a cui abbiamo anche ritirato la maglia, la numero 4. Gli è stata data l'opportunità di entrare a far parte dello staff di Dionisi, ha iniziato un percorso che gli auguro possa portargli risultati straordinari. Adesso ha fatto questa scelta, spero possa dargli quella continuità che ha in mente. Credo che se fosse rimasto ancora con noi per un anno gli avrebbe fatto bene".