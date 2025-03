Magnanelli al posto di Thiago Motta come traghettatore? Come sta andando con la Juventus Primavera

Come sta andando Magnanelli con la Juventus Primavera

Tra i vari scenari ipotizzati è emerso in queste ore anche quello di un cambio immediato i n panchina per la. Situazione che potrebbe verificarsi in caso di sconfitta contro la Fiorentina. Da quanto riferisce Tuttosport , tra i nomi in lista per sostituire Thiago Motta anche quello di Francesco Magnanelli, attualmente alla guida della Juventus Primavera. Magnanelli sarebbe una soluzione temporanea, fino al termine della stagione, per le prossime 10 partite di campionato. Un vero e proprio traghettatore quindi prima di scegliere l'allenatore del futuro.

Magnanelli, dopo essere stato nello staff di Massimiliano Allegri nella passata stagione, è diventato in estate l'allenatore della Juventus Primavera. Ma come sta andando in questa esperienza alla guida dell'under 20 bianconera? La Juventus Primavera si trova a metà classifica in campionato, in dodicesima posizione. I bianconeri hanno conquistato 41 punti in 34 partite fino ad ora.Il cammino europeo in Youth League invece si è fermato ai playoff dopo la Juve è stata eliminata dal Trabzonspor dopo essersi qualificata nella fase a girone. La squadra di Magnanelli è appena uscita dalla Coppa Italia perdendo in semifinale con il Cagliari.