Tifosi in visibilio all'per Dusan, ormai pronto all'esordio con la maglia della. Il centravanti serbo, acquisto di peso del mercato di gennaio, è stato accolto dai sostenitori bianconeri con grande calore e con un coro dedicato, partito già durante il riscaldamento: "Siam venuti fin qua, siam venuti fin qua, per vedere segnare Vlahovic", hanno intonato dagli spalti.Numerose, secondo quanto raccontato dai cronisti di DAZN, anche le bandiere dellasventolate in suo onore, così come non sono mancate le magliette con il suo nome, molte delle quali indossate dai bambini presenti allo stadio. L'attesa è finita, meno di venti minuti e Dusan Vlahovic farà il suo debutto ufficiale con la Vecchia Signora, nel match contro il Verona.