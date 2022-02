C'è solo la Juve, tra le italiane, nella top ten delle squadre che nel 2021 hanno venduto più maglie al mondo, stando ai risultati della ricerca a cura dell'azienda specializzata Euromericas Sport Marketing. 1.420.000 le divise ufficiali acquistate, che pongono il club bianconero al quinto posto in classifica alle spalle di Bayern Monaco (3.250.000), Real Madrid (3.050.000), Liverpool (2.450.000) e Manchester United (1.950.000). Per quanto riguarda i giocatori, il podio è occupato nell'ordine da Messi, Ronaldo e Lewandowski, seguiti da Salah, Mbappè e Haaland: da segnalare anche che nella lista non compare nessun italiano.

Ancora una volta, insomma, sembrano aver dato buoni frutti le strategie di marketing della Juve, che è riuscita a superare in graduatoria anche club come Barcellona, Chelsea e Manchester City. Un ulteriore impulso alle vendite, peraltro, potrebbe arrivare già a breve grazie all'acquisto di Dusan Vlahovic, candidato a diventare l'erede di CR7 anche in qualità di "uomo-immagine" della Vecchia Signora. Per fare i conti, però, bisognerà aspettare qualche mese. Intanto, la classifica 2021 può far sorridere.