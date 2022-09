In tribuna certe cose sono assurde nel 2022 pic.twitter.com/9G9CA4rIYP — Luca Toselli (@toselluc) September 6, 2022

Arriva forte, netta e chiara, la denuncia di alcuni tifosi dellache hanno seguito la propria squadra del cuore nella trasferta europea di Parigi. Cosa c’è nel kit del tifoso che varca i confini della penisola? La risposta è facile, quello che non può mancare è la maglia: simbolo di amore e appartenenza. Come raccontato dagli youtuber juventini Luca Toselli e Antonello Pira “Colpo Gobbo”, però,Sui social i contenuti sono diventati virali. Questa la dichiarazione raccolta da calciomercato.com: “Noi stavamo entrando allo stadio con la maglia della Juve, fortunatamente abbiamo portato un cambio che avevamo portato pensando al dopo-gara.e ci han detto che con quella maglietta non saremmo potuti entrare. Abbiamo quindi dovuti cambiare la maglia e lasciare persino lo zaino in questo loro deposito. È medioevo, una roba simile allo stadio non esiste...”.