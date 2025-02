Juventus, le nuove maglie della stagione 25/26: le prime proiezioni FOTO

Redazione Calciomercato

Uno sguardo ben piantato sul presente, su una classifica che si fa sempre più interessante e su una stagione che potrebbe ancora riservare sorprese e cambiamenti. Ma, allo stesso tempo,, a quella che potrebbe essere la prossima Juventus , con nuovi obiettivi, nuove sfide e, naturalmente, una nuova identità visiva. Perché ogni nuova stagione inizia sempre con un dettaglio fondamentale:E come ormai da tradizione, è la pagina specializzata " La Maglia Bianconera " a svelare in anteprima le prime proiezioni di quelle che dovrebbero essere le nuove divise della Juventus per il prossimo anno. I tifosi, sempre attenti a ogni novità legata al club, attendono con curiosità di scoprire le scelte stilistiche e cromatiche che caratterizzeranno la squadra. Dalle classiche strisce bianconere alle possibili sorprese nelle seconde e terze maglie, l'attesa è già iniziata.

Maglia Juve, la prima per la stagione 25/26

Maglia Juve, la seconda per la stagione 25/26

Maglia Juve, la terza per la stagione 25/25

Terza proiezione della maglia Home della Juventus per la stagione 2025/26. Il colore rosa, già anticipato a settembre da La Maglia Bianconera, è stato perfezionato nei dettagli, inclusi loghi, strisce Adidas e bordini, anche se non dovrebbe essere presente tra le pin. Le strisce sfalsate in stile "bar code" presentano dimensioni e spaziature indicative, che potrebbero subire variazioni nella versione definitiva della maglia.Terza proiezione della maglia Away della Juventus per la stagione 2025/26. Aggiornamento sui pannelli laterali, che saranno bianchi, in linea con una delle varianti anticipate nella prima proiezione de La Maglia Bianconera di settembre. In quell'occasione, avevano già indicato le denominazioni cromatiche e mostrato alcuni esempi, incluse le strisce gialle. Restano invariati sia il colore dei loghi che la texture presentata a gennaio.Il colore di base "Aurora Black" sarà più intenso e vicino al nero rispetto alla prima proiezione. L'ispirazione ai vigneti del Piemonte si riflette nella texture tono su tono con motivo a foglie di vite, presente su tutta la maglia. Resta ancora qualche dubbio sulla visibilità del pattern, ma dovrebbe essere realizzato in jacquard, mantenendo così un effetto discreto e raffinato.Le strisce Adidas e i loghi saranno in "Ecru Tint", tonalità confermata anche per il trefoil e la zebra rampante stilizzata. Lo stesso colore verrà utilizzato per il colletto e i bordini delle maniche, che saranno arricchiti da dettagli in Shadow Green, sebbene questi ultimi potrebbero subire leggere variazioni nella versione definitiva.