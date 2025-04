Maglia Juventus, collezione per il trentennale della Champions: omaggio a Vialli FOTO

Getty Images

Un tuffo nel cuore della storia bianconera: la pagina specializzata La Maglia Bianconera ha presentato in anteprima la nuova collezioneUrban Purist (UBP) 2025/26, che promette di emozionare tifosi e appassionati. La linea celebra il trentennale dello storico trionfo inriportando in vita lo stemma iconico degli anni ’90, simbolo indelebile di una generazione vincente.Al centro della collezione, un toccante tributo a Gianluca, indimenticato Capitano e uomo simbolo di quella Juventus. La sua firma campeggia sul cuore delle maglie, un segno di riconoscenza e amore eterno da parte del club e dei tifosi. Il lancio è stato accompagnato da tanta commozione, tra video, immagini d’epoca e testimonianze che hanno reso omaggio alla sua figura straordinaria.

I colori scelti per la collezione richiamano le tinte storiche della città di Torino, fondendo identità locale e orgoglio bianconero in un design moderno e raffinato. Lo stile “urban” strizza l’occhio ai più giovani, ma non dimentica chi ha vissuto gli anni d’oro della Vecchia Signora.La Juventus, ancora una volta, dimostra di saper coniugare memoria, stile e passione in una collezione destinata a entrare nel cuore dei suoi tifosi.