Nuovo sponsor sulle maglie della Juventus, cosa sappiamo



Juventus, il design della maglia 2024/2025

La stagione è ormai oltre la metà, i tifosi sui social si stanno già interrogando su quale sarà il design della maglia da gara dellaper la prossima stagione. Ricordiamo sempre che la Vecchia Signora presenta tre divise differenti:a cui spesso si aggiunge una maglia speciale per qualche evento. C'è però da ricordare che Jeep salvo clamorose sorprese non sarà più lo sponsor principale sulle divise da gioco.La Juventus, salvo clamorose sorprese si separerà daa partire dalla prossima stagione. Il contratto infatti è in scadenza ilDa un anno a questa parte la dirigenza bianconera, ed in particolare la figura di Francescoè al lavoro per trovare un nuovo main sponsor per la prossima stagione. Ricerca non semplice, complice il periodo che sta attraversando la Vecchia Signora e l'esclusione dalle coppe europee con il conseguente deterioramento dell'immagine. Attualmente il guadagno è di 45 milioni l'anno con bonus legati ai risultati. L'obiettivo è arrivare a 50 milioni con il nuovo main sponsor. I prossimi due mesi saranno chiave, la Juventus vuole trovare il nuovo sponsor ma al momento non ci sono nomi concreti.Sui social soprattutto nelle ultime ore stanno circolando molte indiscrezioni sulla maglia della Juventus per la prossima stagione. Un design nuovo, le solite linee verticali bianche e nere. Al momento però non c'è ancora niente di noto su quella che sarà la maglia per la prossima stagione. A partire dallo sponsor.