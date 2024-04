Maglia Juve 2024/2025, le prime anticipazioni

Sponsor Juve, le ultime

Di curiosità ce ne sono diverse. Chi allenerà la Juventus la prossima stagione ? Con che modulo si giocherà? Chi indosserà la maglia bianconera? Già, la maglia bianconera. La curiosità é legata anche alla divisa che i calciatori di Madama indosseranno la prossima stagione. Come spesso accade, ad anticipare quelle che dovrebbero essere le magliette 2024/2025 é la pagina specializzata in materia, La Maglia Bianconera.Tornano le strisce larghe per quel che riguarda la prima divisa bianconera. Per quel che riguarda la seconda - la maglia away -, siamo decisamente distanti dalle tradizioni sia per quel che riguarda i colori, sia per il pattern. Intanto, La Maglia Bianconera avverte: in base alle anticipazioni, l'accuratezza dei modelli proposti é all'80%.Come é evidente, alle maglie manca il main sponsor. Non ci sarà più Jeep, le trattative continuano per trovare il partner giusto. Intanto, in questo senso, si continua a guardare al ricco mercato mediorientale.