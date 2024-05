Nelle ultime stagioni, i tifosi dellasono stati abituati a vedere un’anteprima della nuova maglia da gioco già nelle ultime partite della stagione corrente. Questa volta non è successo, né nella finale di Coppa Italia, né nell’ultimo incontro contro il Monza, all’Allianz Stadium. Il motivo è legato al main sponsor. Jeep è in scadenza e, su questo fronte, la dirigenza sta lavorando alacremente per trovare una soluzione che, però, al momento ancora non è stata trovata. In ogni caso, le trattative procedono alla ricerca della miglior partnership.