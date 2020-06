La Juventus si prepara già alla prossima stagione, progettando non solo la rosa sul mercato, ma anche "l'abito" che i bianconeri indosseranno per il '20-'21. Così, dopo le anticipazioni sulla maglietta ufficiale - ed il ritorno delle strisce nere su sfondo bianco - ecco che Footy Headlines ha rilasciato le prime immagini del Training kit della Juventus per la Champions League. Domina il grigio, con le finiture arancioni accese: oltre a magliette, felpe e pantaloncini, ci sarebbe anche un'inedita scarpa da running, tutta griffata Adidas e Juventus.



Lo stesso portale, infine, ha annunciato le modifiche che verranno apportate alla prima maglia '20-'21 dopo le indiscrezioni delle scorse settimane.



