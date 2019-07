Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer della Juventus, ha parlato dell'incredibile conferma del successo sulle maglia vendute di Cristiano Ronaldo, come riportato da Tuttosport: "L'effetto si vede ancora, anche sulla divisa nuova, siamo contenti. Ovviamente ha portato l’asticella molto più in alto, quindi diciamo che battere i numeri ogni anno è sempre più difficile. Però stiamo andando bene, anche con i prodotti della nuova linea. Ronaldo ha alzato il livello in tutti i sensi, sul campo e fuori, proiettandoci in una dimensione più globale. Ci sta consentendo di arrivare a una platea più mondiale rispetto a quella a cui potevamo avere accesso fino a ieri, ancora con tutti i limiti della distribuzione domestica della Serie A. Però, rispetto a dove eravamo, ci ha permesso di raggiungere un’audience più alta. Appena fai quello, è automatico che tu lo possa convertire subito in generazione di ricavi aggiuntivi, perché raggiungi a un pubblico più ampio".