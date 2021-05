Il sito Footy Headlines specializzato nelle maglie da calcio ha diffuso nuove immagini di come dovrebbe essere la nuova maglia della Juventus per la stagione 2021-2022. Ma quando sarà definitivo e ufficiale il nuovo kit per le gare casalinghe della Juve? Non fra molto tempo, il sito parla addirittura della prossima settimana! Una cosa sembra certa per adesso: saranno abbandonati i numerosi inserti dorati di quest'anno.

Nel frattempo, godetevi questa anteprima: